Adnkronos

A dispetto dei detrattori abbiamo allestito unada 35 miliardi dedicata alla crescita e ... Tra le misure a sostegno del Sud anche la proroga all'eserciziodel credito di imposta per ...... The First Soldier (2022) che sta rendendosi pian piano inutilizzabile (data finale 11 gennaio)... reddito di cittadinanza e tutte le misure della primadel governo Meloni Una tecnologia di ... Manovra 2023, via libera della Camera: il testo passa al Senato (Adnkronos) - Via libera della Camera alla manovra 2023 con 197 sì e 129 no. La legge di Bilancio passa ora al Senato, che la esaminerà dal 27 dicembre. Il testo deve essere ...Le novità nell'ultima versione della Manovra: pensioni e stipendi più alti, sostegni per le famiglie, giù l'Iva per il pellet, cartelle stracciate fino a mille ...