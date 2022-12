Conte | è finita | basta pagare gente per non fare nulla

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Che cosa oppongono le opposizioni a chi sostiene - guardando ai fatti, non alle retoriche poveriste- che così com' è il sistema del reddito di cittadinanza è una vaccata provvidenziale, una istigazione al progressivo sottosviluppo parassitario del Paese? La realtà è che i partiti del voto di scambio sul reddito di cittadinanza, Pd e 5Stelle in prima fila, insorgono sulla base di un presupposto inconfessato quanto evidente: e cioè che quella pioggia di sussidi debba non già porre rimedio alla mancanza di lavoro perché il lavoro non c'è e finché non c'e, bensì remunerare il non-lavoro, il fatto di non lavorare trasfigurato in diritto di non lavorare. Non hanno più nemmeno per finta carattere indennitario, quei soldi: sono proprio uno stipendio con cui lo Stato, cioè il contribuente, paga qualcuno per non far. Ma non si capisce in grazia di quale ...