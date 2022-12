Ucraina | “Zelensky presenterà piano di pace il 24 febbraio”

...Stati Uniti per il sostegno e ha detto ai deputati che non avrebbero dovuto vedere il denaro speso per l'come beneficenza, perché non lo è. Si tratta piuttosto di un investimento.è ...Ma al di là delle sincere espressioni di gratitudinee delle ferme promesse di continuo sostegno statunitensi, Biden ehanno obiettivi in parte ...Usa: Nessuno vuole la pace più del presidente Zelensky e del popolo ucraino. Sono loro che stanno soffrendo per l'aggressione. Ma deve essere equa e duratura ...Il messaggio lanciato alla Russia con l'incontro fra i presidenti di Stati Uniti e Ucraina, Joe Biden e Volodymyr Zelensky, è ...