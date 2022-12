Roma | rapimento a Ponte Milvio | un gruppo porta via un giovane da un locale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Undi 6 o 7 persone avrebbe rapito un ragazzo in undiieri notte. Secondo le prime informazioni ilproviene da una famiglia di San Basilio. Ilavrebbe fatto irruzione nele avrebbeto via il ragazzo, secondo quanto hanno raccontato alcuni testimoni a Repubblica. Il telefono cellulare delrisulta ancora spento. L’ultima posizione registrata è quella del. su Open Leggi anche: Eitan, accolto il patteggiamento per il nonno. Soddisfatti i legali del bambino, la zia: «Sgomenti per la pena» Tre donne sequestrate e stuprate a Novi (Modena): otto arresti Sequestra la figlia per impedirle di vedere il fidanzato: arrestato a ...

Repubblica Roma

Dalla delusione per ildi Aldo Moro allo scioglimento della colonna romana,di Piombo racconta la guerra tra lo stato e le Br. A narrarla proprio i suoi protagonisti: gli agenti della ...Menelao, scoperto il, si affidò al fratello Agamennone per organizzare un esercito di ... Enea Kolo Muani segna e prova a salvare i suoi come fece il futuro fondatore diche salvò i suoi ... Rapimento a Roma in un locale della movida a Ponte Milvio: nessuna notiza del ragazzo, ricerche in corso Sei persone hanno fatto irruzione nel locale di Ponte Milvio e hanno rapito il giovane, la cui famiglia è nota alle forze dell'ordine.Sono entrati in 6 o 7 e hanno portato via il giovane. Non c'erano pattuglie in strada in grado di fermare o di intervenire sull'accaduto ...