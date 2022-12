MMA | un 2022 negativo per Marvin Vettori Serve ripartire da zero e con umiltà per tornare a sognare il Mondiale

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022)si appresta ad archiviare ilcon tanto amaro in bocca. Il ribattezzato The Italian Dream è infatti stato sconfitto in maniera netta da Robert Whittaker nella UFC Fight Night di Parigi: la super sfida contro l’australiano, ex iridato dei pesi medi, doveva rappresentare la grande occasione per il fighter trentino per riai vertici della categoria, ma sull’ottagono della capitale francese non è mai stato protagonista. Si è trattata di una brutta botta d’arresto per il 29enne, che il 12 giugno 2021 sfidò Israel Adesanya per la conquista del titolo(perdendo in maniera unanime) e poi surclassò il quotato Paulo Costa. La nostra stella della MMA è scivolato al quarto posto del ranking UFC (la massima promotion internazionale di arti marziali miste), alle spalle di Alex ...