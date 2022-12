Corriere dello Sport

Laera senza verve e il Sergente non ha potuto molto. Sta al tecnico gestire al meglio Luis Alberto e. Recuperarli, tenerli al massimo della forma . Il rischio è che il mercato di ...Allegri ALMERIA -2 - 0 35' Touré, 46' Ramazani(4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari (75 Radu), Patric (80 Gila), Romagnoli, Marusic; Vecino (45- Savic), Cataldi (64 Marcos Antonio)... Lazio, Milinkovic a bocca asciutta: la ripartenza è lenta [themoneytizer id=”99064-6] Passo indietro della Lazio nell’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. In Spagna arriva una sconfitta per 2-0 contro l’Almeria: pigra la difesa, sterile l’a ...Sarri non l’ha mai lanciato titolare nelle tre amichevoli estere. Sergej ieri è entrato solo nel secondo tempo: si sente bene e scalpita ...