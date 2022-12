DDay.it

L'applicazione degli aumenti è, in ogni caso, una facoltà che le aziende potranno o meno esercitare, mentre la partita non è chiusa perché si attende la sentenza di merito deldel Lazio che ...Cosi' in una nota la compagnia telefonica dopo che oggi ilLazio si e' pronunciato rigettando il ricorso promosso da Iliadalcune parti della Delibera AGCOM 86/21/CIR relativa al 'Sim Swap'... Il TAR contro Iliad: respinto ricorso contro novità per la portabilità della SIM Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La compagnia irlandese Ryanair ha presentato un nuovo ricorso al Tar contro l'ordinanza di Enac che prevede, a partire dal 27 marzo 2023, che tutti i ...