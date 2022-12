Donna punta con la siringa in strada | i carabinieri hanno identificato l’uomo del video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ha 40 anni, romano, con precedenti contro la persona. Èripreso neldallache ha denunciato di essere statacon unanel pomeriggio di martedì scorso in via Brunetti, nei pressi di via del Corso, mentre stava legando la bicicletta a un palo. LEGGI ANCHE Roma,con un ago sulla schiena: la corsa in ospedale. Si teme il needle spiking In Europa scoppia la psicosi "needle spiking": primo fermo in Francia. Le punture che fanno paura A individuarlo sono stati idella Stazione di Roma Parioli che, coordinati dal Comando Provinciale dell’Arma, indagavano dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli investigatoririntracciato il presunto responsabile dopo aver battuto ...