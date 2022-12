Campania | si ferma per fare gli auguri di Natale | travolto e ucciso dal suo autobus

Agenzia ANSA

Il sostegno di Confesercenti alla Fondazione non siperò al Natale 2022. "Stiamo organizzando ... Le corde che vibrano di più dentro di me - conclude il presidente di Confesercenti- sono ...Il metano sial 2,2%, mentre i trasferimenti netti di auto elettriche pure (BEV) salgono allo ... Lazio e). Il calo sullo stesso periodo 2021 è leggermente più contenuto per la Lombardia,... Non si ferma all'alt, nell'inseguimento malore per carabiniere Confesercenti Campania conferma, anche a Natale, il suo sostegno alla “Fondazione Santobono-Pausilipon”. Nel corso del “Christmas Party”, il brindisi di Natale di Confesercenti, tenutosi ieri sera, Vi ...Confesercenti Campania conferma, anche a Natale, il suo sostegno alla ‘Fondazione Santobono – Pausillipon’. Nel corso del ‘Christmas Party’, il brindisi di Natale di Confesercenti, tenutosi ieri sera, ...