Venerato | “Koulibaly non andrà mai all’Inter”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Le ultime sul possibile ritorno in Italia di KalidouIl futuro di Milan Skriniarè incerto. Lo slovacco non ha dato ancora l’ok … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

fcinter1908

Ciro, collega della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni al tg sport. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieLa falla lasciata da un leader comeè grossa, pertanto il DS Giuntoli è chiamato a ... Kim tuttavia non è l'unica opzione: sempre secondo Cirodi Rai Sport, ci sarebbero anche Eric ... Venerato: “Koulibaly all’Inter Ecco cosa dicono procuratore e club nerazzurro” ForzAzzurri.net - Le ultime sul possibile ritorno in Italia di Kalidou Koulibaly Il futuro di Milan Skriniar all'Inter è incerto. Lo slovacco non ha dato ancora l'ok per il ...Kalidou Koulibaly in orbita Inter se parte Milan Skriniar. Il club nerazzurro ci pensa, ma l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato smentisce.