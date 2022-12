Roma | fratelli in affari per la ”truffa dello specchietto” | ecco come raggirano le vittime

Il Fatto Quotidiano

... ma i fondi non ci sono Meloni lancia la caccia al cinghiale a: sarà possibile abbatterli per ... ' Mi pare - avrebbe detto incontrando i parlamentari did'Italia per gli auguri di Natale - ...in campo col Waalwijk e già in vantaggio con Abraham e El Shaarawy. Alle 18 derby tra iInzaghi con Reggina - Inter: Lukaku torna titolare. In programma anche le partite di Lazio (live ... Fratelli d’Italia festeggia i dieci anni in piazza del Popolo a Roma: sfilano Meloni e i ministri ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in chiusura di un anno straordinario, sull’onda di Tokyo passando da Pechino, e le varie rassegne continentali. Anche noi come i fratelli olimpici siamo nella top ten dei com ...Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Nuova polemica in Aula alla Camera tra il Movimento 5 stelle e Roberto Giachetti del Terzo Polo sulla vicenda del blocco dell'aumento dell'indennità parlamentare. "Vorrei..