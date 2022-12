Nuvolosità e foschie | temperature sopra la media di stagione

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il tempo che farà. Le previsioni del Centro Meteo Lombardo a cura di Simone Budelli. Il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale riporta condizioni di tempo stabile sulla nostra regione da oggi e per tutto il periodo natalizio conal didelle medie stagionali, ma con la presenza di/nebbie specialmente sui settori di pianura. Giovedì 22 dicembre 2022 Tempo Previsto: In pianura presenza di nubi basse ein temporaneo dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Altrove cielo da poco a parzialmente nuvoloso.: Minime stazionarie (2/6°C), massime in lieve aumento (8/11°C). Venti: In pianura venti deboli da ovest, in quota venti moderati occidentali. Venerdì 23 dicembre 2022 Tempo Previsto: In pianura presenza di ...