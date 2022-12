Labelon Gran Galà di Natale 2022 per la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus

(Di giovedì 22 dicembre 2022) La cifra raccolta in occasione deldisarà destinata alla costruzione di un nuovo centro ustioni.sceglie anche quest’anno di dedicare il suoalla. «La cifra raccolta in occasione deldisarà, invece, destinata alla costruzione di un nuovo centro

La Repubblica

' La cifra raccolta in occasione delGalà di Natale 2022 sarà destinata alla costruzione di un nuovo centro ustioni altamente specializzato, l'unico del Sud Italia - spiega Flavia ...sceglie anche quest'anno di dedicare il suo Natale alla Fondazione Santobono Pausilipon . "La cifra raccolta in occasione delGalà di Natale 2022 sarà, invece, destinata alla costruzione di un nuovo centro ustioni altamente specializzato, l'unico del Sud Italia " racconta Flavia Matrisciano , direttore generale ... Labelon, Gran Galà di Natale con D'Alessio e Pio e Amedeo per la Fondazione Santobono Pausilipon Torna l'appuntamento di raccolta fondi per il Santobono. Con Pio e Amedeo, special guest star Gigi D'Alessio che dice "sono uomo del Sud e ho scelto di sostenere un ospedale del Sud ...Il ricavato del Labelon Gran Galà di Natale destinato alla Fondazione Santobono Pausilipon. Coinvolta una vasta rete di imprenditori ...