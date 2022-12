La cena della Vigilia di Natale

Leggi su distantimaunite

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ormai ilè alle porte, così come ladel 24 dicembre, infatti al mancano 2 giorni. L’Italia, come capita spesso, è divisa tra quelle regioni in cui si fa e quelli che fanno il pranzo di. Poi per i più fortunati che chi festeggia sia il 24 sera che il 25 a pranzo. I pasti sono completamente diversi. Infatti, per alcuni nella, seguendo la tradizione Cristiana non si mangia mai carne e quindi il menù è a base di pesce. Per altri, specie le regioni del nord Italia prevedono anche il menù di carne. Con le radici nel cristianesimo, in Italia si è sempre più radicata l’usanza che vuole che le ricette per il Cenone tradizionale del 24 di dicembre siano a base di pesce: anguilla, baccalà, capitone e poi salmone, crostacei, gamberi e gamberoni, ...