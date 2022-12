Karsdorp | la Fifpro attacca la Roma | «Vittima di mobbing»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Duro comunicato di, sindacato internazionale dei calciatori, a proposito del caso Rick, che dal 9 novembre scorso, dopo le dichiarazioni del suo allenatore Mourinho, è al centro di una questione delicata di casa: «Lacondanna fermamente il trattamento riservato dall’Asnei confronti di Rick, che nelle ultime settimane è statodi una campagna diè stato accusato pubblicamente di essere un “traditore”, un termine offensivo e infondato quel club la direzione non è riuscita a rivolgersi o a scusarsi, e i fan hanno ripetutamente usato per confrontarsi con lui e la sua famiglia. Inoltre, gli è stato sottoposto un procedimento disciplinare ingiustificato». «Questi atti ...

