Judo | Masters 2022 oggi | orari 22 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Grande attesa in casa Italia per la terza e ultima giornata deldi Gerusalemme, in corso di svolgimento alla Pais Arena. Quest’vedremo in azione altre cinque categorie di peso, le più pesanti: 78 e +78 kg femminili, oltre a 90, 100 e +100 kg maschili. Il team azzurro può sognare in grande anche nel day-3, con almeno due-tre possibili atleti da podio reduci da un ottimo periodo di forma ed in grado potenzialmente di far saltare il banco anche in un contesto estremamente competitivo come quello del “Torneo dei Maestri”, riservato solo ai top36 del ranking mondiale in ogni categoria. Alice Bellandi è una delle grandi favorite nella -78 kg per quanto visto in stagione, mentre Christian Parlati e Gennaro Pirelli vanno considerati degli outsider di lusso rispettivamente nei 90 e nei 100 kg. Cammino più in salita sulla carta ...