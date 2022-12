Il 2022 | annus horribilis di tragedie umanitarie e di un mondo in guerra

Euronews Italiano

Nelle prime settimane del, nei distretti di Meluco e Macomia meridionale, ci sono stati oltre 20 attacchi in 4 villaggi, con 2.800 case danneggiate o distrutte dal fuoco. Dalla fine di gennaio, ...Ieri ha tracciato il bilancio di un "horribilis" (l'ennesimo) per la produzione, per l'... Ilè stato l'anno del caso Catalent, il nodo del Sin Valle del Sacco non è stato sciolto. Siamo ... 2022, l'annus horribilis per il clima Un anno in cui alle tante tragedie umanitarie già in corso, alla sfida della pandemia si è aggiunta una guerra nel cuore dell’Europa. Una guerra che ci ha colto di sorpresa il 24 febbraio scorso e che ...Care amiche e cari amici della democrazia, Finalmente! L'"annus horribilis" sta per terminare. Crisi, conflitti e guerre hanno reso il 2022 un anno in cui il mondo non ha fatto praticamente alcun ...