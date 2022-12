Dal 30 dicembre sarà possibile allenarsi su Netflix

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 22 dicembre 2022)sta ampliando la propria offerta includendo dei contenuti di fitness. La società statunitense ha annunciato ieri che inizierà lo streaming delle lezioni di Nike Training Club a partire dal 30. Ogni programma di fitness del Nike Training Club ha diversi episodi che includono allenamenti di diversi livelli e saranno disponibili in più lingue per tutti i piani di abbonamento a. La società rilascerà un totale di 30 ore di sessioni di allenamento in due lotti separati. Il primo, che comprende 45 episodi, verrà lanciato sulla piattaforma il 30, il secondo uscirà nel 2023. LEGGI ANCHE > Comesta dando il potere di disconnettere i dispositivi collegati al tuo account Comesta espandendo il suo business oltre i film e le serie televisive ...