Scontro Mollicone-Renzi | “Gli serve lo psicologo | la 18App non è cancellata ma sostituita”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non le manda a dire a Matteoil deputato di Fratelli d’Italia Federico. “Stia tranquillo – dice all’indirizzo dell’ex premier – piuttosto vada dalloper curare il suo narcisismo. Ha perso le elezioni, se ne renda conto. Le risorse sono presenti, basta leggere la norma. Nel 2023 ci saranno 230 milioni già stanziati per il 2022, dal 2024 ci saranno 190 milioni. La platea di riferimento rappresenta il 70% delle famiglie, quelle della classe media, e per la Carta del Merito più del 13% della popolazione studentesca nazionale”. Così il parlamentare alla sua seconda legislatura, componente la commissione Cultura di Montecitorio. Nel mirino la cosiddetta, che non vienenel merito, malgrado la narrazione delle opposizioni.contro ...