“Il sess0? Ecco cosa mi devi dare” Wilma Goich ‘choc’ al GF Vip | esplode la casa

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Momenti di particolare imbarazzo nello spiato appartamento di Cinecittà e il merito va a. La parte senior del cast di questo GF Vip 7 sta regalando quasi più soddisfazioni di quella più giovane. Nelle ultime ore la cantante ha fatto arrossire il suo Daniele Dal Moro, aprendo un argomento fin troppo intimo. Se in particolare Antonino Spinalbese, ma anche Edoardo Tavassi, Nicole Murgia, Dana Saber e gli altri si sono messi a ridere come dei pazzi senza provare alcun genere di imbarazzo, Daniele Dal Moro invece si è pietrificato portandosi le mani al volto che, intanto, era diventato paonazzo. Cos’ha dettohot al GF Vip Ma perché Daniele Dal Moro si sarebbe sentito tirato in ballo, come sostengono su Twitter e dintorni? La 77enne ...