Formula1 | Un problema in meno per Ferrari! Che svolta in vista del 2023

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Esultano i tifosi, cambio di passo repentino per la Ferrari che indella prossima stagione potrebbe sovvertire il pronostico, mossa senza precedenti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La speranza è di cominciare come nel 2022 ma questa volta riuscire a mantenersi su quella linea, in Ferrari ci credono anche perché le basi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Formula1 Web Magazine

Questa faccenda della prima guida conclamata , in circolazione da settimane nella turbolenta orbita Ferrari non è affatto una novità. Ed è, nel contempo, un falso. Che non si pone in Red Bull per la distanza siderale che separa Verstappen da Perez , secondo precisa filosofia, decisa a monte di ogni possibile discussione. Che non si è posto in Mercedes ...Il nome più gettonato è quello di Simone Resta, passato qualche anno fa dalla Ferrari all'Alfa Romeo: 'L'andare avanti e indietro, fare esperienze diverse, non è un, anzi, ti arricchisce e ... Andretti in F1: «Non è un problema di soldi, accordo vicino. Sarà un regalo di Natale» Otmar Szafnauer è contento del quarto posto ottenuto da Alpine nel Mondiale Costruttori 2022, ma non si accontenta. Nel 2023 servirà un passo decisivo per entrare o avvicinarsi alla Top 3.Il mondiale di Formula 1 del 2010 ci regala il più giovane campione del mondo della storia, ovvero, Sebastian Vettel ...