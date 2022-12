Autore tv svela come funzionano le sorprese al GF Vip | “Ci sono due liste ”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Al Grande Fratello Vip ogni puntata qualcuno va a fare una sorpresa ai vipponi, mafunziona tutto il procedimento? A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. “Vi spiegofunziona, ve lo dico da“. “Quando i concorrenti entrano nella Casa del Grande Fratello Vip stilano delle” – ha esordito Parpiglia – “La prima è dedicata alle persone che hanno nel cuore, che vorrebbero vedere per essere sostenuti. Un’altra lista è quella delle persone che non vorrebbero vedere. Nella scheda di George, la sua ex Samara era tra le persone che non voleva vedere perché i due si erano lasciati male. Perché il Grande Fratello ha invitato Samara? Perché magari George ha tirato fuori il suo nome durante un discorso, magari in Confessionale. Ed a quel punto l’ha fatto partire l’invito. ...