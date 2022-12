Arriva la circolare Valditara | stop ai cellulari in classe

Open

il portiere messicano dopo l'exploit ai Mondiali e con una leggenda che l'ha accompagnato ... In rete cominciarono aanche foto ritoccate, ma la storia era una delle innumerevoli fake ...In realta' il documento conferma un divieto gia' previsto dal 2007 quando unae una successiva direttiva dell'allora ministro dell'Istruzione Fioroni avevano hanno affrontato l'argomento. ... Arriva la circolare del ministro dell'Istruzione Valditara: «Stop ai cellulari in classe» Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara l'aveva annunciata giorni fa e nelle scorse ore e' arrivata: e' una nuova circolare con la quale ...VENEZIA - Arriva il divieto di cellulare a scuola. O meglio, ritorna, visto che ieri il ministro Giuseppe Valditara ha trasmesso agli istituti di ogni ordine e grado una circolare che ribadisce ...