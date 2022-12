Ultime Notizie Roma del 20-12-2022 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano manovra dopo una notte insonne nessun accordo nella seduta della commissione bilancio della camera non è stato approvato alcun emendamento nelleore i lavori sono rimasti sospesi per le trattative tra il Governo ai gruppi di maggioranza e opposizione andamenti dei relatori spiegano fonti parlamentari ancora non sono stati depositati rischiano quindi allungato i tempi per l’approvazione della manovra alla camera l’obiettivo spiegano fonti di governo e chiudere l’esame in commissione oggi non è tutta la ricchezza di una seduta notturna in aula a Montecitorio per giovedì e venerdì nel pomeriggio di ieri si erano svolti gli incontri fra governo e maggioranza i singoli gruppi di opposizione che evoca l’esercizio provvisorio Cerca l’esercizio ...