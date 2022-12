(Di martedì 20 dicembre 2022) Letue.it ha quasi 6 milioni di utenti distribuiti in tutto il mondo, 3,5 milioni solo in Europa, di questi gli iscritti in Italia sono il 10,5%.Letue.it è la piattaforma gratuita on line dove si incontrano gli studenti e i docenti per concordare le. Le analisi dell’hub dicono che laè la materia piùdagli studenti italiani, quasi il 50%, rispetto all’inglese che rappresenta il 37,16% delle richieste seguita dall’italiano con il 13,23%. Secondo una ricerca del World Economic Forum, più di sei mestieri del futuro su dieci saranno completamente diversi da quelli tradizionali che conosciamo oggi, e richiederanno specifiche competenze scientifiche. Tuttavia, siamo ancora indietro, le materie cosiddette(Science, ...

politicamentecorretto.com

"Le nuove classi, oltre ad avere uno schermo digitale, dispositivi per la fruizione delle... per lo studio delle, per la creatività digitale, per l'apprendimento del pensiero ...... spiega la preside con riferimento ad esempio alle materie(o Steam, acronimo di Scienze, ...inoltre permette ai ragazzi di concentrarsi di più e immergersi nella materia durante le". LE ... Stem e lezioni private, la matematica la più richiesta ... Il World Economic Forum dice che i mestieri del futuro richiederanno sempre più materie scientifiche. In Italia le materie Stem sono poco studiate soprattutto perché gli italiani pensano essere troppo ...Sei mestieri del futuro su dieci richiederanno (in parte sta già avvenendo) specifiche competenze nell'area cosiddetta Stem ...