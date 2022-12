Sofia Goggia racconta i 23 giorni tra l’infortunio di Cortina e l’argento olimpico

(Di martedì 20 dicembre 2022)non ha paura.non sente il dolore.vuole solo andare veloce, sentire volare i suoi sci sulla neve.si rompe, tanto e spesso, ma non si spezza mai. Che siano 23o 20 ore per lei fa lo stesso. Prima si rompe, poi si aggiusta. I 23trascorsi tranel SuperG diin discesa ai Giochi di Pechino sono diventati un docufilm che Sky trasmetterà dal 30 dicembre. Un racconto della donna ancora più che dell’atleta. Alla ricerca dipiù che della. Solo che ancora prima di andare in onda il docufilm ha rischiato di diventare vecchio perché la scorsa settimana ne ha combinata un’altra delle sue. Una volta le chiamavano ...

La campionesse bergamasca: "Le 'goggiate' mi hanno spesso impedito di vincere tante gare, ora sto cercando di essere più stab ...