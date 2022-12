Adnkronos

Afghanistan, le donne scendono in piazza contro i talebani: 'Riaprite le scuole superiori per le ragazze' in circolazione dal 2024le nuove banconote con il volto di reL'ACCUSA A EPIC ...Le nuove banconote saranno da 5, 10, 20 e 50 sterline. Saranno incircolazione dalla metà del 2024, e non sostituiranno le attuali con Elisabetta ... Re Carlo, svelate nuove banconote britanniche con volto sovrano Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2022, fino ad oggi, in ordine inverso. 20-12-2022 Carlo Nesti: “La.La Banca d’Inghilterra ha mostrato le nuove banconote raffiguranti l’immagine di Re Carlo III: saranno in circolazione a partire dal ...