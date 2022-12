Musumeci | mille Comuni non hanno un piano di protezione civile 

(Di martedì 20 dicembre 2022) AGI - “Sono un migliaio iitaliani che non si sono ancora dotati di uncomunale dicivile. E' la forte denuncia del ministro per lacivile, Nello, in audizione alla commissione Ambiente a Montecitorio. Occorre un “rilancio territoriale dellacivile. Abbiamo bisogno di rendere consapevoli le istituzioni del territorio delle loro possibilità e dei doveri che la normativa vigente attribuisce loro. Il primo intervento è sempre quello territoriale, in caso di emergenza. E' auspicabile dunque una nuova fase di investimento sullacivile, a partire dal livello territoriale”.ha giudicata errata "l'impressione che quando si pensa allacivile si debba ...

ha giudicata errata 'l'impressione che quando si pensa alla protezione civile si debba pensare all'emergenza e alla calamità. La protezione civile è qualcosa di più complesso. Prima che ..."