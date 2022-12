Leonardo Bonucci | scheda tecnica | vita privata e stipendio

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una delle ultime bandiere:, il figliol prodigo simbolo della Juventus più vincente della storia e capitano bianconero. Nove Scudetti, svariate coppe nazionali ed un Europeo.sarà ricordato come uno dei calciatori italiani più vincenti della storia, ma l’opinione pubblica si è spesso divisa sul giudizio nei confronti del difensore della Juventus. LaPresseOggi vi faremo immergere nel mondo di: dai suoi esordi fino ai dati statistici, passando per lae l’interpretazione del ruolo. Data e luogo di nascita Nato a Viterbo il 1° maggio del 1987,è tra i senatori della nazionale italiana e in casa Juventus. Cresciuto in piccole realtà del Lazio, poi, il centrale difensivo si è trasferito ...

ilBianconero

... dal momento che a giugno dovrebbero andare via Alex Sandro e Juan Cuadrado - in scadenza di contratto - ma anche Daniele Rugani e. La suggestione in casa bianconera porta il nome di ...Massimiliano Allegri per l'amichevole contro l'Arsenal dovrà a fare a meno di molti big: a Torino sono così rimasti, Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Paul Pogba a cui si sono ... Juve, capitan Bonucci scrive a vincitori e vinti: il suo messaggio Una delle ultime bandiere: Leonardo Bonucci, il figliol prodigo simbolo della Juventus più vincente della storia e capitano bianconero.Federico Chiesa non preoccupa la Juventus: salterà il Rijeka, ma con lo Standard Liegi, il 30 dicembre, sarà in campo ...