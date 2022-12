Calderone | ' addio Spid? importante garantire efficienza piattaforme per cittadino'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Labitalia) - "Sono dei canali di interlocuzione con la Pa che servono a dare la garanzia dell'identità digitale del. Io non sono affezionata o meglio non penso che ci si debba ...

Entilocali-online

Lo ha detto Marina, ministro del Lavoro, ha risposto a chi gli chiedeva della possibilità dell'allo Spid sostituito dalla carta d'identità elettronica, a margine del convegno 'Dialogo ...Il Reddito di cittadinanza Il governo non intende "usare l'accetta" nel togliere il Reddito di cittadinanza a chi può lavorare, ha ricordato la ministra del Lavoro Marina. Ma la direzione ... Calderone, 'addio Spid importante garantire efficienza piattaforme ... Roma, 20 dic. (Labitalia) – “Sono dei canali di interlocuzione con la Pa che servono a dare la garanzia dell’identità digitale del cittadino. Io non sono affezionata o meglio non penso che ci si debba ...Reddito di Cittadinanza addio dal 2024. Al suo posto il Reddito di inclusione attiva per coloro che hanno un ISEE sotto i 9.360 euro. Ecco le novità.