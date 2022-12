Roma e Torino | aumenta la concorrenza per Juranovic

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non solo l'Atletico Madrid,devono fare i conti con altre rivali per Josip: come riferisce Sky Sports UK, il terzino...

si è fermata per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. La Basilica di Santa Maria degli Angeli ... in larga parte portate da sostenitori della Lazio, ma anche di, Inter, Milan, Bologna e ...... che durante l'ultimo derby con la Lazio si era fermato per un infortunio al flessore, che l'aveva costretto a saltare i match con Sassuolo e. Laspera che in questo caso non sia nulla di ...Roma e Juventus pensano di fare uno scambio a gennaio. A riportarlo è gazzetta.it, che spiega come il club giallorosso deve risolvere la questione legata a Karsdorp Da qualche settimana fra le papabil ...Il Consorzio Turistico Pinerolese e Valli in prima linea: in programma visite guidate, pacchetti, la promozione del Museo di Pinerolo Sarà un anno particolare il 2023: si commemora, infatti, il 200° a ...