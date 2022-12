Piccoli disturbi in gravidanza | quali sono i più comuni?       

Today.it

Stiamo parlando della danza, un'arte che vale la pena praticare fin da. Per divertirsi, ... UN TOCCASANA CONTRO DIVERSIE MALATTIE La danza, come lo Zumba e molte altre, contribuisce a ...Cominciamo a farlo da, addirittura nell'utero. La psicanalisi l'ha definita una delle fasi ...agli uomini per regolare la produzione dei liquidi corporei e alle donne per risolvere i... Come prevenire e contrastare i disturbi tipici delle abbuffate natalizie e rimanere in forma anche a Natale Il progetto ponte tra Bicocca e Politecnico è stato già testato da 120 piccoli: sono loro a creare il tabellone ...Dai supporti fitoterapici alle tips per sopravvivere alle abbuffate natalizie, ecco tutti i consigli per passare un Natale senza pensieri e mantenere il nostro organismo in perfetta forma ...