Omicidio in un bar a Milano | agguato all’alba nel quartiere Corvetto Titolare freddato a colpi di pistola Si cerca il killer

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alba di sangue nel, a, dove la polizia è dovuta intervenire per unin un bar. La vittima, raggiunta da diversidi arma da fuoco, sarebbe stata identificata come ildell’esercizio commerciale.in un bar anelSono le 07:15 circa di lunedì 19 dicembre. Tutto sembra tranquillo in via Bessarione, neldi. Ma, d’improvviso, la quiete mattutina è stata spazzata via dal boato secco generato dall’esplosione di svariatidi arma da fuoco. Un uomo armato ha fatto irruzione nel bar ...