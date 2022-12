Italpress

Come noto nei giorni a ridosso del Nataledi studenti fuori sede si spostano in treno, bus ... Ad esempio chi decidesse oggi di acquistare un biglietto per volare daa Palermo (solo andata)...... un altro se possibile ancora più lungo quando la salma di Sinisa Mihajlovic è uscita dalla Chiesa Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a piazza della Repubblica, a. Indi persone ... A Roma in migliaia per l'ultimo saluto a Mihajlovic Agenzia di ... ROMA (ITALPRESS) – In migliaia a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. La sua famiglia, i giocatori del Bologna, l’ultima ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...