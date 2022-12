Immagine contraffatta | a Napoli sequestrati oltre seimila apparecchi elettrotermici

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto6milarecanti unadella Fiat 500 sono statidall’Ufficio delle Dogane di1. L’attività di verifica, condotta presso lo scalo portuale del capoluogo campano, ha riguardato una spedizione proveniente dalla Cina, attraverso nave portacontainer, per essere destinata a società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari. La casa automobilistica titolare del marchio registrato, prontamente interpellata, ne ha confermato l’illecita utilizzazione producendo apposita perizia tecnica. Il carico, la cui commercializzazione avrebbe consentito illeciti profitti stimati in100.000 euro, è stato sottoposto a sequestro ...

In programma martedì sera, a scaldare la vigilia anche una bandiera '' La partita che va oltre i Mondiali. Iran - Stati Uniti si gioca martedì sera, in Qatar,... "Pubblicando un'...Abbiamo tutti ascoltato i racconti con la vocedi chi ha raccontato la mancanza di ...ad un ' diritto all'eleganza della moglie ' che ha avuto un impatto devastante sulla sua... Fiat 5000, dalla Cina 6mila apparecchi contraffatti sequestrati al porto di Napoli Oltre 6mila apparecchi elettrotermici recanti una immagine contraffatta della Fiat 500 sono stati sequestrati dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 1. Nello scalo portuale del capoluogo ...Il carico, la cui commercializzazione avrebbe consentito illeciti profitti stimati in oltre 100mila euro, è stato sottoposto a sequestro giudiziario e il rappresentante legale della società importatri ...