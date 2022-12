“Il più forte” | a Messi non basta neanche il Mondiale | la sentenza è netta

Linkiesta.it

... alla valorizzazione di Triennale come luogo dove si sperimenta e a un modello organizzativo... Vorremmo che Triennale,dei cento anni di storia che ha alle spalle, fosse il luogo dove il ...La rivelazione arriva in direttaNapoli e Juventus, una rivalità ormai storica che è divenuta ancoranegli ultimi anni con e per Sarri, con e per Gonzalo Higuain. Dopo il centravanti ... Leo Messi non aveva bisogno dei Mondiali per essere il più forte di tutti