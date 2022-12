Agenzia ANSA

Seduta di progressivo e ampio calo per il prezzo delsul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: nel giorno in cui il Consiglio Affari Energia Ue ha trovato un accordo politico sul price cap, il future sul metano con consegna a gennaio ha ...Con la transazione odierna, Depa Infrastructure detiene il 100% delle società operative Attiki NaturalDistribution Single Member Company (EDA Attikis), PublicDistribution Networks (DEDA) e ... Gas: conclude in calo del 6% a 108 euro al Megawattora - Economia Seduta di progressivo e ampio calo per il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: nel giorno in cui il Consiglio Affari Energia Ue ha trovato un accordo politico sul pric ...Depa Infrastructure, società del Gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Grecia, ha concluso oggi l’acquisizione del rimanente 49% ...