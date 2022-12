Fondi strutturali per la Scuola | confronto in commissione

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn previsione dell’avvio di un tavolo tecnico permanente in seno alla, istruzione e famiglia, con l’assessora Maura Striano, il direttore generale, i servizi competenti e le organizzazioni sindacali, laconsiliare di Napoli guidata da Aniello Esposito ha nuovamente incontrato l’assessora Striano, la dirigente Maria Rosaria Fedele e i rappresentanti sindacali per proseguire ilsui temi più urgenti in materia di servizi scolastici comunali. Posti all’attenzione dell’Amministrazione i temi del fabbisogno del personale e della capacità di accoglienza dei bambini nelle scuole di competenza comunale, serve prioritariamente un coordinamento centrale dei servizi scolastici per assicurare una univocità di trattamento su tutte le Municipalità e dare segnali ...

Regione Abruzzo

Ora la grande prova, sperando di non dover più gestire emergenze, sarà la gestione delle risorse deieuropei (2021 - 2027) a partire dal gennaio del 2023. " Auspichiamo anche un ...Vanno in questa direzione interventiormai noti, come quello dei nidi gratuiti, e dei ... i cosiddetti 'Neet'.'del PNRR agli istituti scolastici. Rimini c'è. 'Non solo, nei prossimi ... Europa a scuola: mercoledì ad Avezzano evento comunicazione ... Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale: Pescara, 19 dic. – “L’Europa a scuola, costruisci il tuo futuro” è il tema scelto dalla Regione Abruzzo per l’evento di comunicazione dei pr ...I capigruppo di opposizione Giuseppe Germani (Orvieto Civica e Riformista), Martina Mescolini e Federico Giovannini (Partito Democratico) e Cristina Croce... “L’Umbria che vogliamo è una regione forte ...