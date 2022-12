Digitale terrestre | martedì 20 dicembre cambia tutto con lo switch off definitivo | Rai | Mediaset e La7 spengono i canali non in Hd

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il 20ha inizio una nuova fase per il passaggioal nuovo. Da questa data, infatti, la codifica Mpeg-2 viene definitivamente dismessa da Rai,, La7 e da tutte le altre emittenti televisive. In poche parole, vengono spenti totalmente iche ancora non trasmettono in Hd (alta qualità), per intenderci dal numero 500 in poi. Dal 21, invece, le programmazioni di tutte le tv saranno esclusivamente in Mpeg-4. Con questo passaggio, dopo mesi di “refarming”, ovvero lo spostamento delle frequenze, si compie quello che in gergo tecnico viene definito “-off” del sistema precedente. Ora, per visionare idelle emittenti televisive sarà possibile solo se si è in possesso di un ...

HDblog

Iscriviti subito A casa con l influenza Come riconoscere quella australiana e come affrontarla " A dicembre scatta la prima fase del nuovo: cosa c è da sapere I reportage, gli ...Ci sono ancora 3 milioni e 500.000 televisori che risalgono a prima del 2011 e, presumibilmente, non sono in alcun modo compatibili con il passaggio aldi seconda generazione. A ... Digitale terrestre, MPEG-2 addio: cosa cambia dal 21 dicembre per gli utenti Digitale terrestre, cambiamenti in arrivo. Ecco le ultime novità con l'introduzione totale dell'HD. Cambiamenti in arrivo per il digitale terrestre. Infatti, da mercoledì 21 dicembre, i canali di tutt ...Stiamo vivendo in un periodo davvero ricco di novità e cambiamenti. Non solo l’economia ci sta dando del filo da torcere, ma anche la tecnologia sta facendo la sua parte. È da più… Leggi ...