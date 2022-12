UFFICIALE – L’Inghilterra conferma Southgate fino a Euro 2024

Leggi su 11contro11

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dopo alcune voci di corridoio, adesso è arrivata l’ufficialità: Garethresterà alla guida del. Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale in Qatar, il tecnico alla fine ha scelto di rimanere in sella alla nazionale inglese. Garethha avvicinatoalla vittoria di2020, persa poi in finale contro l’Italia a Wembley.Garethresterà alla guida dei tre leoni almeno: la Football Association (FA) ha diramato un comunicato con cuil’attuale ...