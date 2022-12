Sanremo 2023 | Amadeus | “Salmo sarà con noi la prima e l’ultima serata”

L'annuncio del conduttore al Tg1 Il rapper Salmo sarà a. Ad annunciarlo il conduttore Amadeus al Tg1. ''Alla prima e all'ultima serata del festival e cioè martedì 7 e sabato 11 febbraio a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda ...Nuova anticipazione di Amadeus sul Festival. Ci sarà Salmo come ospite. Ancora una volta Amadeus usa la platea del Tg1 delle 20 per comunicare che davanti asarà attraccata la Costa Smeralda che diventerà un palco galleggiante e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Tutto è pronto, o quasi, per Sanremo 2023. Con la vittoria di gIANMARIA a Sanremo Giovani e gli altri 5 talenti che hanno conquistato il biglietto per l'Ariston, la lista dei ...