GF Vip 7 | il disordine nelle stanze dei vipponi

Sky Tg24

Di recente, poi, mi è stato diagnosticato unneurologico molto raro, SPS. Non sappiamo ancora molto di questa malattia ma ora ho la certezza che è la causa dei miei spasmi muscolari, di cui ...Si tratta del "diritto di vestirsi male" o di "fare schifo", cioè apparire imperfetti e in. Un bisogno legato a doppio filo con l'eccessiva perfezione ostentata sui social. Tanti iche ... Goblin Mode, 12 vip che hanno il coraggio di non mostrarsi al massimo Nelle stanze dei concorrenti del Fratello Vip 7 regna il disordine, come sa il pubblico che segue il programma su Mediaset Extra. (Movieplayer) Commenti sul look dentro la Casa del GF Vip 7 che però ...Ancora una volta Antonella Fiordelisi è stata al centro di una discussione al Fratello Vip 7: la schermitrice ha avuto da ridire su Daniele Del Moro, facendo infuriare anche Attilio Romita. Il pomo de ...