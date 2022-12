Formula 1 | i podi dei “team minori” ancora latitano

Sky Sport

Il sette volte campione del mondo ha collezionato novein questo 2022 sfiorando la vittoria negli Stati Uniti e in Messico. Russell invece è salito sul podio 'solo' otto volte, ma ha avuto meno '...... quella di prendersi un anno sabbatico dalle competizioni, e non dall'attività in1, ... Vuole essere là fuori, competitivo, lottare davvero per i punti e magari per io altro. Con Daniel è ... Mick Schumacher terzo pilota Mercedes. Terminata collaborazione con Ferrari Vi raccontiamo ben cinque curiosità sul madrileno della Ferrari, Carlos Sainz jr nella nostra rubrica "le 5 cose che non sapevi su" ...Formula 1, solo due podi per le "scuderie piccole" nella stagione 2018: è una situazione che non è granché migliorata in questo ...