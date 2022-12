E' morto l' attore Lando Buzzanca

Fanpage.it

L'8 novembre l'era stato poi trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore, per poi essere portato nel centro di riabilitazione dove è. Nato a Palermo in una ...a 87 anni l'italiano Lando Buzzanca: era ricoverato da alcuni giorni al policlinico Gemelli di Roma, dove era stato portato in seguito ... Morto Lando Buzzanca, l'attore aveva 87 anni ROMA (ITALPRESS) – E’ morto a Roma, all’età di 87 anni, l’attore Lando Buzzanca. Era ricoverato nell’Hospice del ...Lando Buzzanca è morto oggi a Roma. L'attore, 87 anni, era ricoverato da fine novembre al policlinico Gemelli dopo un periodo trascorso in una RSA. Buzzanca, affetto da una grave forma ...