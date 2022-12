Argentina - Francia 3 - 3 diretta | Mbappé risponde a Messi | si decide ai rigori!

La Gazzetta dello Sport

LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dovesono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una parte la ' ...Al Lusail Stadium il match valido per la finale del Mondiale tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Stadium va in scena la finale del Mondiale in Qatar trae ... Argentina-Francia 3-3 | La finale dei Mondiali in diretta Si scrive Argentina contro Francia, si legge Messi contro Mbappé, significa la finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo una delle edizioni più chiacchierate di sempre, la Coppa del Mondo è pronta per ...Finiscono i tempi supplementari e si va ai rigori. Emozioni incredibili negli ultimi minuti di gioco, con Mbappè che si mangia il gol vittoria. Al 118' Mbappè riporta ...