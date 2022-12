Rai | litigio tra Hakimi e Infantino nel tunnel dello spogliatoio

(Di sabato 17 dicembre 2022) Secondo la Rai, al termine della finale tra Croazia e Marocco, conclusa con la vittoria per 2-1 della Croazia, c’è stata un’accesa discussione tranel. Il calciatore del Marocco si sarebbe arrabbiato per l’arbitraggio della finalina dopo che, secondo il Marocco, sarebbe stato negato agli africani un rigore nella semifinale contro la Francia. Di più non sappiamo. Va detto che l’arbitro ha negato un rigore piuttosto evidente alla Croazia quando si era sul punteggio di 2-1. Possiamo solo immaginare la lite tra il calciatore del Psg e il presidente della Fifa. L'articolo ilNapolista.

...dello scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini Lo show andrà in onda dal 10 gennaio 2023 su2 ... Queste parole avrebbero indispettito Claudia Gerini e tra i due sarebbe partito un. Chi era ......selezionata dall'allora conduttore Fabio Fazio ma poi scartata a seguito di un presunto... terminata con un ritiro causa infortunio e poi ripresa in tribunale, perché "Da quella volta lami ... Il litigio, poi lo sparo. Uomo di 34 anni grave in ospedale, arrestato il presunto responsabile Al via le registrazioni della prima puntata di Boomerissima, il nuovo format ideato e condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo i rinvii e le riduzioni di puntate, pare che il clima tra gli ospiti si sia sur ...Fingendosi in fin di vita, Filumena induce don Mimì a sposarla, ma l'inganno è presto scoperto e nel litigio che segue ... Andrà in onda su Rai 1 in prima visione assoluta il 20 dicembre 2022.