Protesta per strada chiusa | scuole occupate ad Ischia | si attende il ripristino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDa questa mattina lesuperiori dell’isola d’sono: gli studenti degli istituti Buchner, Mennella e Telese hanno deciso dire per i disagi che affrontano ormai da giorni per la chiusura della statale 270 che taglia l’isola in due e rende difficile la regolare frequentazione. Allasi sono uniti anche gli studenti dell’istituto Mattei di Casamicciola, chiuso almeno fino al prossimo 9 gennaio poiché sorge in una zona a rischio idrogeologico, che attualmente seguono le lezioni con la Dad e da cui si asterranno. Nei giorni scorsi era già stata messa in scena unaquando molti studenti hanno effettuato lo “sciopero giustificato” per richiamare l’attenzione sulla impossibilità di arrivare in orario a scuola dovendo ...