(Di sabato 17 dicembre 2022) Bergamo. Dramma sfiorato per una bimba di 3 anni in auto con la mamma. Il primo soccorso di Frambrosi: gli ha praticato la manovra di disostruzione.

L'Eco di Bergamo

, però, immaginava che la sua vita potesse essere in pericolo. Nei giorni prima che s' ... Poi, venerdì scorso, all'improvviso, la madre ha notato che era diventata improvvisamentee ..., però, immaginava che la sua vita potesse essere in pericolo. Nei giorni prima che s' ... Poi, venerdì scorso, all'improvviso, la madre ha notato che era diventata improvvisamentee ... «Cianotica, nessuno si fermava.Poi mia figlia salvata in strada» La piccola Sofia ha rischiato di morire soffocata mentre si trovava in auto con la mamma: la donna si è fermata in strada e ha iniziato a chiedere aiuto ...