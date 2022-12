Bob a 2 | Coppa del Mondo 2022-2023 | Johannes Lochner vince a Lake Placid | Francesco Friedrich chiude 2°

(Di sabato 17 dicembre 2022)si è aggiudicato la tappa di(Stati Uniti) valevole come terzo appuntamento delladeldi bob a 2. Sul budello dello Stato di New York il dominatore di questa prima parte di stagione,, ha disputato due manche tutt’altro che perfette e si è accontentato del secondo posto, per cui il suo connazionale ne ha subito approfittato.infatti ha concluso con il tempo complessivo di 1:51.88 (55.90 e 55.98) rifilando 32 centesimi al due volte oro olimpico di Pechino, mentre completa il podio lo svizzero Michael Vogt a 38. Quarta posizione per il tedesco Christoph Hafer a 87 centesimi, quinta per il britannico Brad ...

