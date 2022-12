Ultime Notizie – Engineering | al 91 | 591% dell’opa su Be Shaping the future | al via delisting

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 dicembre 2022)– Ingegneria Informatica, nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sul 28,105% del capitale sociale di Bethe, promossa attraverso Overlord Bidco spa, ha superato il 91,del totale. Lo comunica il gruppo in una nota. Raggiunte, quindi, le condizioni per il prossimo avvio della revoca delle azioni e quindi del de-listing della Società dal segmento (Egm) Euronext Growth Milan. La risposta del mercato premia l’operazione, sostenuta dagli azionisti Bain Capital e NB Renaissance, che vede il Gruppo Be come parte del grupponel quadro di un progetto sinergico e complementare finalizzato alla realizzazione di un’azienda all’avanguardia in Italia nel settore dei servizi finanziari, operativa nel mercato europeo e internazionale. ...